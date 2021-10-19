Шахтар втратив лідера перед Реалом, перша поразка Металіста: новини спорт 18 жовтня

У понеділок, 18 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Шахтар втратив лідера команди перед матчем з Реалом

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко не допоможе команді в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

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Матвієнко не брав участь в тренуванні перед грою з Реалом. Як виявилося, гравець збірної України отримав пошкодження, яке перешкодить йому зіграти з мадридським Реалом. Про це на сьогоднішній пресконференції повідомив Роберто Де Дзербі:

Матвієнко сьогодні не тренувався, тому що отримав невелику травму. З Реалом він не зіграє. Дентінью, навпаки, видужав і готовий грати. Завтрашню гру він почне на лавці запасних.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти Реала відбудеться вже завтра, 19 жовтня, на столичному НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Що відомо про сезон Матвієнка

У цьому сезоні 25-річний Матвієнко провів у складі Шахтаря 15 поєдинків, в яких віддав одну результативну передачу.

Крім того, Микола зіграв від дзвінка до дзвінка всі п'ять матчів збірної України на Євро-2020 і всі сім ігор у кваліфікації ЧС-2022.

Металіст вдома вперше у сезоні програв Агробізнесу

У 14-му турі Першої ліги Агробізнес вдома здолав Металіст – 2:1. Команда з Волочиська перервала серію з 10 матчів без перемог у Першій лізі, а Металіст вперше у сезоні програв.

Саме Агробізнес розпочав агресивніше та зумів вийти вперед. Стрімка контратака завершилась голом Руслана Черненка. Металіст швидко відповів зі стандарту: Танчик подав з кутового, м'яч прилетів до Мизюка, той поборовся та розстріляв Мозіля.

"Хлібороби" не довго засмучувались, адже вже на 24 хвилині рахунок знову був на їхню користь. Черненко прострілив з правого флангу, а передачу на дальній стійці замкнув Бойчук – Рибка був безсилим. Металіст вперше в сезоні пропустив більше одного м'яча за гру, а на перерву команди пішли за переваги господарів.

На другий тайм колектив Олександра Кучера вийшов зарядженим та більше атакував. Агробізнес же не відсиджувався в обороні та вичікував на контратаки, які завершувались досить небезпечно.

Зрештою, відчайдушний захист подарував Агробізнесу першу з липня перемогу. "Хлібороби" набрали 12 очок та піднялись на 13 сходинку. Металіст із 35-ма пунктами залишився лідером.

Україна потрапила в "групу смерті" на Євро-2022 з футзалу

Союз європейських футбольних асоціації (УЄФА) провів жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футзалу. Збірна України потрапила до квартету А.

В одну групу з українцями потрапили господарі турніру – Нідерланди, чемпіони світу та Європи – Португалія, а також переможець матчу плей-офф між Сербією і Білоруссю.

Євро-2022 з футзалу: результати жеребкування

Група A: Нідерланди, Білорусь/Сербія, Україна, Португалія

Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія

Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина

Україна 19 січня зіграє в матчі-відкриття проти Нідерландів, 23 січня битиметься з Сербією або Білоруссю, а завершать груповий етап 28 січня проти португальців.

До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

У Греції запалили олімпійський вогонь для Ігор-2022 в Пекіні

У Греції відбулися урочистості з нагоди запалення олімпійського вогню для зимових Ігор в Пекіні у 2022 році. Дійство відбувалося зі значними карантинними обмеженнями.

Олімпійський вогонь запалили під час театралізованого дійства на вівтарі давньогрецького храму Гери. Глядачів на церемонію не допустили, тож вживу його побачили лише офіційні особи з Греції, Китаю та Міжнародного олімпійського комітету.

У вівторок, 19 жовтня, олімпійський марафон вогню продовжиться – його передадуть китайській делегації на стадіоні "Панатінаїкос". Вогонь принесе лижниця Параскеві Ладопулу, яка візьме участь в Олімпіаді в Пекіні. На цій церемонії буде близько 200 осіб – лише офіційні делегації організаторів.

Зимова Олімпіада 2022 відбудеться в Пекіні. Вона триватиме з 4 до 20 лютого.