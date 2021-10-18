В одну групу з українцями потрапили господарі турніру – Нідерланди, чемпіони світу та Європи – Португалія, а також переможець матчу плей-офф між Сербією і Білоруссю.

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Євро-2022 з футзалу: результати жеребкування

Група A: Нідерланди, Білорусь/Сербія, Україна, Португалія

Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія

Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина

Україна 19 січня зіграє в матчі-відкриття проти Нідерландів, 23 січня битиметься з Сербією або Білоруссю, а завершать груповий етап 28 січня проти португальців.

До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Що відомо про виступи збірної України

На п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 в Хорватії, Євро-2014 в Бельгії, Євро-2016 в Сербії і Євро-2018 в Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії 1/4 фіналу.

Підопічні Олександра Косенка в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2022 провели у вересні спаринги з командою Румунії, поступившись супернику в першій зустрічі (1:2) і розгромивши в другій (4:0).