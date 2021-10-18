Матвієнко не брав участь в тренуванні перед грою з Реалом. Як виявилося, гравець збірної України отримав пошкодження, яке перешкодить йому зіграти з мадридським Реалом.

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Про це на сьогоднішній пресконференції повідомив Роберто Де Дзербі:

Матвієнко сьогодні не тренувався, тому що отримав невелику травму. З Реалом він не зіграє. Дентінью, навпаки, видужав і готовий грати. Завтрашню гру він почне на лавці запасних.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти Реала відбудеться вже завтра, 19 жовтня, на столичному НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Що відомо про сезон Матвієнка