Олександр Петраков очолив збірну України з футболу у серпні 2021 року після того, як Українська асоціація футболу не продовжила угоду з попереднім тренерським штабом Андрія Шевченка. До цього Петраков очолював юнацьку збірну України.

В національній збірній зарплата Петракова складає близько 10 тисяч доларів в місяць.

В нього в юнацькій збірній була зарплата в 5 тисяч доларів. І коли йому запропонували очолити збірну України, йому запропонували набагато більшу суму, аніж 10 тисяч доларів. В кілька разів більше. І він сам відмовився. Він сказав, що це забагато,

– розповів ведучий програми Сергій Болотніков.

Говорити про збільшення розміру зарплати Петраков готовий лише після того, як виконає поставлене перед ним завдання – вивести збірну України на ЧС-2022.

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За даними ще одного ведучого Михайла Співаковського, передбачені бонуси у розмірі 600 тисяч євро бонусів для всієї адміністративно-тренерської групи за вихід на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.