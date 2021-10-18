Олімпійський вогонь запалили під час театралізованого дійства на вівтарі давньогрецького храму Гери. Глядачів на церемонію не допустили, тож вживу його побачили лише офіційні особи з Греції, Китаю та Міжнародного олімпійського комітету.

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Першим факелоносцем став гірськолижник Іоанніс Антоніу. Саме він був прапороносцем Греції на закритті зимової Олімпіади-2018 в Пхьончхані. Однак сама подорож вогню буде доволі короткою – від стародавнього стадіону, на якому в античні часи відбувалися спортивні змагання, до пам’ятника засновнику сучасних Олімпійських ігор барону П’єру де Кубертену. Після цього його перевезуть на афінський Акрополь.



Іоанніс Антоніу став першим учасником марафону олімпійського вогню для Ігор-2022 / Фото AFP

У вівторок, 19 жовтня, олімпійський марафон вогню продовжиться – його передадуть китайській делегації на стадіоні "Панатінаїкос". Вогонь принесе лижниця Параскеві Ладопулу, яка візьме участь в Олімпіаді в Пекіні. На цій церемонії буде близько 200 осіб – лише офіційні делегації організаторів.

Зимова Олімпіада 2022 відбудеться в Пекіні. Вона триватиме з 4 до 20 лютого.