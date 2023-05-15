Це було особисте рішення: чемпіонка Європи Меланія Тур прокоментувала зміну громадянства

Багаторазова чемпіонка України з художньої гімнастики Меланія Тур з наступного року захищатиме кольори збірної Ізраїлю. Спортсменка вперше прокоментувала своє рішення.

Титулована гімнастка Меланія Тур ухвалила рішення змінити українське громадянство на ізраїльське. Міжнародна федерація гімнастики (FIG) підтвердила перехід 18-річної спортсменки.

Оце так 12-річна українська гімнастка встановила новий рекорд Книги Гіннеса

Тур: Батьки повністю підтримали

Гімнастка вперше прокоментувала своє рішення, але подробиці не розкрила. Меланія підтвердила перехід до збірної Ізраїлю та запевнила, що на неї ніхто не тиснув. Батьки та сестра спортсменки залишаються в Україні.

"Це все, що я можу пояснити зараз. Рішення про звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене.

Вони, до речі, як і моя 3-річна сестра, знаходяться за 150 км від Бахмута і не залишали територію України з початку повномасштабного вторгнення", – розповіла Тур.

Зазначимо, що Меланія Тур проведе рік в спортивному карантині та зможе виступати за збірну Ізраїлю з 12 травня 2024 року.

Що відомо про Меланію Тур