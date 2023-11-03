Мессі не усюди перший: форвард програв в боротьбі за звання найкращого новачка МЛС

Аргентинський нападник Ліонель Мессі феєрично розпочав виступ в США за команду Інтер Маямі. Але стати найкращим новачком МЛС йому не вдалося.

Найкращим новачком року в МЛС обрали грецького нападника Георгіса Якумакіса. Він виступає за команду Атланта Юнайтед. І після переходу в лютому 2023 року, забив за американський клуб 17 голів у 28 матчах регулярного чемпіонату. А його команда вийшла в плей-офф.

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Якумакіс в боротьбі за це звання випередив Ліонеля Мессі. Аргентинець лише в липні перейшов в Інтер Маямі. І забивав голи в перших семи матчах за клуб (загалом 10 результативних ударів). Однак це було не в матчах МЛС, а в Кубку ліги, де Інтер Маямі у підсумку таки став переможцем.

А от в МЛС справи у Мессі пішли не так вдало, хоча він і відзначився голом в першому ж матчі чемпіонату. Правда після цього в його активі лише дві результативні передачі за наступні п'ять матчів. А ще сім матчів він пропустив через травми або ігри за збірну Аргентини.

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У підсумку Інтер Маямі посів передостаннє місце у східній конференції і не зумів пробитися в плей-офф МЛС.

Та навіть такі результати не завадили Мессі у 2023 році виграти Золотий м'яч. Це восьмий Ballon d'Or в кар'єрі аргентинця.