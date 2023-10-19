У рейтингу зарплат Ліонель Мессі цілком прогнозовано посідає перше місце. Аргентинець є найбільш оплачуваним футболістом МЛС.
Варте уваги Інтер вигадав план, як зірвати можливу оренду Мессі в інший клуб
Скільки заробляє український одноклубник Мессі?
За сезон капітан Інтер Маямі заробляє 20,4 мільйона доларів. І це без врахування коштів, які Лео отримує від спонсорських контрактів та інших співпраць.
Наприклад, форвард Торонто Лоренцо Інсіньє, який йде другим у цьому списку, поповнює свій бюджет на 15 мільйонів доларів за сезон. Топ-3 найоплачуваніших гравців замикає Джердан Шакірі, який виступає за Чикаго – 8,1 мільйона.
Топ-10 найоплачуваніших футболістів МЛС (у мільйонах доларів):
- Ліонель Мессі – 20,4
- Лоренцо Інсіньє – 15,4
- Джердан Шакірі – 8,2
- Хав'єр Ернандес – 7,4
- Федеріко Бернардескі – 6,3
- Себастьян Дріуссі – 6
- Ектор Еррера – 5,2
- Дуглас Коста – 4,5
- Крістіан Бендтеке – 4,4
- Хосеф Мартінес – 4,4
Слід відзначити, що у цій десятці немає українського центрбека Сергія Кривцова, який є одноклубником Мессі. В Інтер Маямі футболіст збірної України заробляє 614 тисяч доларів за сезон.
А ця сума є дуже далекою від зарплати, яку отримує 10-й номер рейтингу Хосеф Мартінес, який заробляє майже на 3,8 мільйона доларів більше за українця.
- Відзначимо, що Ліонель переїхав за океан у середині липня 2023-го, підписавши контракт із Інтер Маямі до кінця червня 2025 року. У футболці американського клубу зірковий аргентинець вже провів 13 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Мессі має усі шанси, аби стати найкращим бомбардиром в історії клубу.
- Щодо Кривцова, то Сергій вкінці січня 2023 року став футболістом заокеанського Інтера (угод до кінця 2024-го з можливістю пролонгації ще на сезон). За Інтер українець вже провів 37 зустрічей (дебютний гол та асист).