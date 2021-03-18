Гармата Мессі та "маестро" Салах: найкрасивіші голи 1/8 фіналу ЛЧ – відео

Матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запам'ятались феноменальними гольовими пострілами. На звання найкращого претендують відразу чотири голи.

Матчі Ліги чемпіонів завжди залишаються у пам'яті вболівальників яскраві емоції після фантастичних голів футболістів. Цього разу також не обійшлось без шедеврів.

Варто дізнатись Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Топ-4 найкращих голів

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Ліонель Мессі (Барселона)

Мохаммед Салах (Ліверпуль)

Луїс Муріель (Аталанта)

На голи Де Брюйне та Мессі можна дивитись вічно. Обом футболістам атаки вдались потужні удари з дальньої відстані під поперечину – без шансів для голкіперів.

Салах продемонстрував свою майстерність, обіграв декількох суперників та легким ударом закотив м'яч у ворота РБ Лейпцига.

Муріель ж відзначився красивим голом зі штрафного у ворота Реала. Варто побачити цей гол. Футболісти Аталанти вирішили незвично розіграти небезпечний штрафний, ставши перед виконавцем удару у стінку. Через неї голкіпер не міг на всі 100% побачити момент удару.

А коли Муріель виконував розбіг, тоді партнери по команді швидко розійшлись у різні сторони. До слова, виконувати штрафний готовий був Руслан Маліновський, але поступився місцем одноклубнику. Як бачимо, що не дарма.

Лише клуби двох претендентів на найкрасивіший гол вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Де Брюйне вивів МанСіті та Салах зіграє у чвертьфіналі з Ліверпулем. Аталанта та Барселона зупинились на стадії 1/8 фіналу турніру.