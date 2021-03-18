Гармата Мессі та "маестро" Салах: найкрасивіші голи 1/8 фіналу ЛЧ – відео

Джерело:інстаграм UEFA Champions League
Матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запам'ятались феноменальними гольовими пострілами. На звання найкращого претендують відразу чотири голи.
Матчі Ліги чемпіонів завжди залишаються у пам'яті вболівальників яскраві емоції після фантастичних голів футболістів. Цього разу також не обійшлось без шедеврів.
Варто дізнатись Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
На голи Де Брюйне та Мессі можна дивитись вічно. Обом футболістам атаки вдались потужні удари з дальньої відстані під поперечину – без шансів для голкіперів.
Салах продемонстрував свою майстерність, обіграв декількох суперників та легким ударом закотив м'яч у ворота РБ Лейпцига.
Муріель ж відзначився красивим голом зі штрафного у ворота Реала. Варто побачити цей гол. Футболісти Аталанти вирішили незвично розіграти небезпечний штрафний, ставши перед виконавцем удару у стінку. Через неї голкіпер не міг на всі 100% побачити момент удару.
А коли Муріель виконував розбіг, тоді партнери по команді швидко розійшлись у різні сторони. До слова, виконувати штрафний готовий був Руслан Маліновський, але поступився місцем одноклубнику. Як бачимо, що не дарма.До теми. Лише клуби двох претендентів на найкрасивіший гол вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Де Брюйне вивів МанСіті та Салах зіграє у чвертьфіналі з Ліверпулем. Аталанта та Барселона зупинились на стадії 1/8 фіналу турніру.