Гармата Мессі та "маестро" Салах: найкрасивіші голи 1/8 фіналу ЛЧ – відео
Матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запам'ятались феноменальними гольовими пострілами. На звання найкращого претендують відразу чотири голи.
Джерело:інстаграм UEFA Champions League
Матчі Ліги чемпіонів завжди залишаються у пам'яті вболівальників яскраві емоції після фантастичних голів футболістів. Цього разу також не обійшлось без шедеврів.
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Топ-4 найкращих голів
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
- Ліонель Мессі (Барселона)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль)
- Луїс Муріель (Аталанта)
На голи Де Брюйне та Мессі можна дивитись вічно. Обом футболістам атаки вдались потужні удари з дальньої відстані під поперечину – без шансів для голкіперів.
Салах продемонстрував свою майстерність, обіграв декількох суперників та легким ударом закотив м'яч у ворота РБ Лейпцига.
Муріель ж відзначився красивим голом зі штрафного у ворота Реала. Варто побачити цей гол. Футболісти Аталанти вирішили незвично розіграти небезпечний штрафний, ставши перед виконавцем удару у стінку. Через неї голкіпер не міг на всі 100% побачити момент удару.
А коли Муріель виконував розбіг, тоді партнери по команді швидко розійшлись у різні сторони. До слова, виконувати штрафний готовий був Руслан Маліновський, але поступився місцем одноклубнику. Як бачимо, що не дарма.
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