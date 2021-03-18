Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запомнились феноменальными голевыми выстрелами. На звание лучшего претендуют сразу четыре гола.

Матчи Лиги чемпионов всегда остаются в памяти болельщиков после фантастических голов футболистов. На этот раз тоже не обошлось без шедевров.

Стоит узнать Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала

Топ-4 лучших гола

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Лионель Месси (Барселона)

Мохаммед Салах (Ливерпуль)

Луис Муриэль (Аталанта)

На голы Де Брюйне и Месси можно смотреть вечно. Обоим игрокам атаки удались мощные удары с дальнего расстояния под перекладину – без шансов для голкиперов.

Салах продемонстрировал свое мастерство, обыграл нескольких соперников и легким ударом закатил мяч в ворота РБ Лейпцига.

Муриэль же отличился красивым голом со штрафного в ворота Реала. Стоит увидеть этот гол. Футболисты Аталанты решили необычно разыграть опасный штрафной, став перед исполнителем удара в стенку. Через нее голкипер не мог на все 100% увидеть момент удара.

А когда Муриэль выполнял разбег, тогда партнеры по команде быстро разошлись в разные стороны. К слову, выполнять штрафной готов был Руслан Малиновский, но уступил место одноклубнику. Как видим, не зря.

По теме. Только клубы двоих претендентов на самый красивый гол вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Де Брюйне вывел МанСити и Салах сыграет в четвертьфинале с Ливерпулем. Аталанта и Барселона остановились на стадии 1/8 финала турнира.