Пушка Месси и "маэстро" Салах: самые красивые голы 1/8 финала ЛЧ
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запомнились феноменальными голевыми выстрелами. На звание лучшего претендуют сразу четыре гола.
Источник:инстаграм UEFA Champions League
Матчи Лиги чемпионов всегда остаются в памяти болельщиков после фантастических голов футболистов. На этот раз тоже не обошлось без шедевров.
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Топ-4 лучших гола
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- Лионель Месси (Барселона)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- Луис Муриэль (Аталанта)
На голы Де Брюйне и Месси можно смотреть вечно. Обоим игрокам атаки удались мощные удары с дальнего расстояния под перекладину – без шансов для голкиперов.
Салах продемонстрировал свое мастерство, обыграл нескольких соперников и легким ударом закатил мяч в ворота РБ Лейпцига.
Муриэль же отличился красивым голом со штрафного в ворота Реала. Стоит увидеть этот гол. Футболисты Аталанты решили необычно разыграть опасный штрафной, став перед исполнителем удара в стенку. Через нее голкипер не мог на все 100% увидеть момент удара.
А когда Муриэль выполнял разбег, тогда партнеры по команде быстро разошлись в разные стороны. К слову, выполнять штрафной готов был Руслан Малиновский, но уступил место одноклубнику. Как видим, не зря.
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