Не зрадив київському клубу

Півзахисник Вест Хема протягом 2007/2017 років виступав за різні команди київського Динамо. Андрій Ярмоленко відверто зізнався, чи прийняв би пропозицію від Шахтаря – одвічного суперника та ворога киян.

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За словами Ярмоленка, жодні гроші не переманили б його у донецький клуб. Його відповідь була б категорична: "Ні". Не вплинуло б його думку навіть те, якщо пропозиція від Шахтаря була б єдиною. Андрій віддав би перевагу зачекати варіантів із інших клубів.

З величезною повагою ставлюся до Шахтаря, його уболівальників і президента, який побудував божевільну команду, але так не можна,

– сказав футболіст.

У футболі є багато випадків, коли футболісти одного клубу переходять у розташування прямого конкурента. Але не таку дорогу обирав Андрій. Ярмоленко не збирається йти у Шахтар після того, як виводив киян на футбольне поле у ролі капітана.

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