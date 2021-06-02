Відповідь агента

2 червня з'явилась інформація, що начебто Андрій Ярмоленко може стати частиною трансферу Вест Хема. Англійський клуб хотів включити українця в угоду по чеському футболісту Алексу Карло.

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Вест Хем планував таким кроком зменшити ціну переходу до 8 мільйонів євро. Планувалось, що трансфер міг відбутись ще до Євро-2020. Хоча сам гравець збірної України раніше заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію. Агент українського футболіста миттєво відреагував на такі чутки та розставив усі крапки над "і".

Варіант з переходом Андрія Ярмоленка в російський клуб навіть не може обговорюватися. Крапка,

– заявив Шаблій.