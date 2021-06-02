Відповідь агента
2 червня з'явилась інформація, що начебто Андрій Ярмоленко може стати частиною трансферу Вест Хема. Англійський клуб хотів включити українця в угоду по чеському футболісту Алексу Карло.
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Вест Хем планував таким кроком зменшити ціну переходу до 8 мільйонів євро. Планувалось, що трансфер міг відбутись ще до Євро-2020. Хоча сам гравець збірної України раніше заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію. Агент українського футболіста миттєво відреагував на такі чутки та розставив усі крапки над "і".
Варіант з переходом Андрія Ярмоленка в російський клуб навіть не може обговорюватися. Крапка,
– заявив Шаблій.
- У сезоні 2020/2021 українець провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.
- Контракт Ярмоленка з командою розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера у 4 мільйони євро