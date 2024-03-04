Повинен стати переді мною на коліна, – Ф'юрі зробив зухвалу заяву щодо свого екссуперника
Джерело:The Stomping Ground
У п'ятницю, 8 березня, відбудеться бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. Це буде друга битва для камерунського бійця в боксі.
Перший поєдинок колишній чемпіон UFC провів проти чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Тоді британець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, при цьому побувавши одного разу в нокдауні.
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Ф'юрі вважає, що допоміг Нганну зі стартом у боксі
Напередодні бою Джошуа – Нганну "Циганський король" видав чергову притаманну для нього епатажну заяву. Він вважає, що проклав зірці MMA дорогу до великого боксу, тому той має цілувати йому ноги.
Я зробив Нганну мільйонером. На нас чекає чудовий бій. Коли я бився з Нганну, всі говорили, що це невідповідність. Я погодився зустрітися з Френсісом, зробивши його мультимільйонером. Тепер він отримав можливість заробити ще більше. Тому він має подякувати мені. Він повинен стати переді мною на коліна та цілувати мої ноги,
– сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі висловився щодо бою за абсолют проти Олександра Усика., який відбудеться 18 травня. Він заявив, що українець не вразив його в надважкій ваговій категорії та спрогнозував свою перемогу протягом семи раундів.