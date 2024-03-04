Перший поєдинок колишній чемпіон UFC провів проти чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Тоді британець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, при цьому побувавши одного разу в нокдауні.

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Ф'юрі вважає, що допоміг Нганну зі стартом у боксі

Напередодні бою Джошуа – Нганну "Циганський король" видав чергову притаманну для нього епатажну заяву. Він вважає, що проклав зірці MMA дорогу до великого боксу, тому той має цілувати йому ноги.

Я зробив Нганну мільйонером. На нас чекає чудовий бій. Коли я бився з Нганну, всі говорили, що це невідповідність. Я погодився зустрітися з Френсісом, зробивши його мультимільйонером. Тепер він отримав можливість заробити ще більше. Тому він має подякувати мені. Він повинен стати переді мною на коліна та цілувати мої ноги,

– сказав Ф'юрі.

Цікаво. Після бою проти Тайсона Ф'юрі камерунський боєць зізнавався, що за нього він отримав більший гонорар, ніж за всю кар'єру. Офіційно сума не була оголошена, проте за словами "Циганського короля", вона склала 10 мільйонів євро. За наступний поєдинок Френсіс Нганну отримає вдвічі більше.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі висловився щодо бою за абсолют проти Олександра Усика., який відбудеться 18 травня. Він заявив, що українець не вразив його в надважкій ваговій категорії та спрогнозував свою перемогу протягом семи раундів.