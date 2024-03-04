Первый поединок бывший чемпион UFC провел против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей, при этом побывав однажды в нокдауне.
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Фьюри считает, что помог Нганну со стартом в боксе
Накануне боя Джошуа – Нганну "Цыганский король" выдал очередное присущее для него эпатажное заявление. Он считает, что проложил звезде MMA дорогу в большой бокс, поэтому тот должен целовать ему ноги.
Я сделал Нганну миллионером. Нас ждет отличный бой. Когда я дрался с Нганну, все говорили, что это несоответствие. Я согласился встретиться с Фрэнсисом, сделав его мультимиллионером. Теперь он получил возможность заработать еще больше. Поэтому он должен поблагодарить меня. Он должен стать передо мной на колени и целовать мои ноги,
– сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри высказался насчет боя за абсолют против Александра Усика., который состоится 18 мая. Он заявил, что украинец не впечатлил его в супертяжелой весовой категории и спрогнозировал свою победу в течение семи раундов.