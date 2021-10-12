Ф'юрі скинув Усика з вершини рейтингу BoxRec

Олександр Усик більше не очолює авторитетний рейтинг BoxRec у важкій вазі. Українця з олімпу скинув британський боксер Тайсон Ф'юрі.

Поки що за спиною у Ф'юрі

Авторитетний портал BoxRec опублікував оновлений рейтинг боксерів важкого дивізіону. Після успішного захисту титулу WBC Тайсон Ф'юрі очолив цей рейтинг.

Оце так Ф'юрі ледь не зламав ногу у переможному бою з Уайлдером

Британець посунув Олександра Усика з першого місця. Українець, який переміг Джошуа та відібрав чемпіонські пояси у суперника, розташувався на другій позиції. Трійку лідерів цього списку замикає якраз Ентоні.

Найближче до топ-3 розміщується американець Деонтей Уайлдер, який йде четвертим.

Топ-10 боксерів за версією BoxRec

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер Ділліан Уайт Джозеф Паркер Майкл Хантер Енді Руїс Дерек Чісора Кубрат Пулєв

Цікаво, що фанати мають чудовий шанс побачити бій Ф'юрі – Усик. Тайсон після перемоги над Уайлдером заявив, що чекає реваншу Усик – Джошуа. Переможець цього поєдинку зможе побоксувати проти британця. Як зазначив промоутер Едді Хірн, усі побачать бій Усик – Ф'юрі лише у тому випадку, якщо Тайсон у наступній зустрічі переможе Ділліана Уайта, а Усик вдруге поспіль перебоксує у реванші Ентоні.

Останні поєдинки Ф'юрі та Усика

Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.

Олександр Усик провів бій проти Ентоні Джошуа. Українець мав кращий вигляд на фоні повільного британця. Боксери провели 12-раундовий бій, який завершився перемогою бійця з України за одноголосним рішенням суддівських записок. Щоправда, міг бій завершитись і нокаутом від українця. Ще б декілька додаткових секунд й Усик зміг би покласти на канвас Ентоні. Джошуа дуже важко боксував, а особливо в останніх чемпіонських раундах.

Ф'юрі ж в одинадцятому раунді нокаутував Деонтея Уайлдера. Тайсон двічі продовжував бій після нокдаунів у третьому раунді. Такий неприємний досвід був першим у кар'єрі британця. Британський боксер провів успішний захист титулу WBC.