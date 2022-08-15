Ф'юрі назвав поєдинок з Кличком найпам'ятнішим у своїй кар'єрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі пригадав один із найкращих своїх поєдинків. Він також ще раз наголосив, що закінчив кар'єру.

Ф'юрі: Я закінчив кар'єру на "Вемблі"

"Циганський король" зізнався, що найкращим його поєдинком був бій проти Володимира Кличка. У 2015 році він здобув перемогу над українцем.

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Найбільший момент у моїй кар'єрі – титули, які я виграв у Володимира Кличка у 2015 році. Я його тоді перебоксував,

– сказав Ф'юрі.

Також боксер пригадав свій останній поєдинок проти Ділліана Уайта, він знову ж таки наголосив, що закінчив кар'єру.

"Ще можна згадати бої проти Вайлдера, а також останній поєдинок з Ділліаном Уайтом. Я закінчив кар'єру на "Вемблі" і перед 94 тисячами фанів", – додав Тайсон.

Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри