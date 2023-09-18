Маску знято остаточно: Ф'юрі зізнався, яке місце у його житті займає спорт, згадавши Усика

Уже більше року фанати боксу очікують на поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Проте "Жадібне пузо" знаходить постійні відмазки, щоб цього суперфайту не відбулося.

Замість "бою століття" британець обрав поєдинок з колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну. Таким чином він вирішив розважити публіку й заробити космічні гроші без ризику для спортивного статусу.

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Ф'юрі цікавлять тільки гроші

Вже навіть його промоутер заявляв, що досить "валяти дурня" й час визначити абсолюта, але чемпіон WBC набиває собі ціну й продовжує ігнорувати заклики суспільства. Епатажний Тайсон Ф'юрі вкотре на запитання про бій з Усиком відповів, що не зацікавлений в поєднанні титулів та заявив, що для нього пріоритетним є гроші, а не спортивна слава.

Ні, я не зацікавлений у бою з Усиком. Він – маленький український боксер. Це все, ким він для мене є. Я не зацікавлений у поєднанні титулів. Для мене це нічого не означає. Всі ці розмови про об'єднання та інше для мене нічого не означають. Мені потрібен найбільший гонорар,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що паралельно все більше промоутерів з оптимізмом дивляться на можливість проведення бою Усик – Ф'юрі та називають потенційний період, коли поєдинок може відбутися – наступна зима.

То ж, можливо, хтось все ж таки вже готовий запропонувати британцю суму грошей, яка не залишить тому вибору.