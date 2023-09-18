У зоні бойових дій спортсмен виконував бойове завдання. На жаль, з нього український боксер повернувся вже на щиті.
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Загиблий був членом збірної України
Про трагічну новину повідомив тренер Андрія Огородника – віцепрезидент Федерації боксу України та президент Рівненського обласного осередку ФБУ Володимир Соколовський.
Загиблий був майстром спорту, чемпіоном Кубка України та входив до складу національної збірної України.
Таким чином, в Україні стало на одного "янгола спорту" більше. За час війни на полі бою та від ворожого обстрілу загинуло вже понад 400 українських спортсменів та тренерів. Подвиг кожного з них ніколи не буде забуто.