У Лондоні на арені O2 у суботу, 12 серпня, відбувся вечір боксу від промоушена Matchroom Boxing. Головним боєм була зустріч у ринзі колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (25–3, 22 KO) та фінського досвідченого важковаговика Роберта Хеленіуса (32–4, 21 KO), у якій перемогу здобув британець завдяки нокауту в сьомому раунді, пише 24 Канал.

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Філіп Хргович підтвердив статус фаворита

Ще ж однією цікавою подією став бій в андеркарді, де визначався обов'язковий претендент на пояс IBF українця Олександра Усика у важкій вазі. У ньому зустрілися хорват Філіп Хргович та австралієць Демсі Маккен. Хорватський боксер захищав право обов'язкового претендента, яке він здобув у серпні 2022 року, перемігши китайця Чжан Чжілея.

Хргович із перших раундів переважав Маккена за кількістю ударів, проте ближче до середини бою австралієць завдав серію панчів по хорвату, які давали фанатам боксу надію на конкурентний бій із інтригою до останніх секунд.

Однак хорват швидко зібрався та надалі не відпускав ініціативу зі своїх рук. У дев'ятому раунді бій був близький до закінчення, Маккен "поплив" і рятувався від нокдаунів лише за рахунок безкінечних клінчів.

Але провести бій до кінця австралійцю все ж таки не вдалося. В останньому раунді хорват завдав декілька потужних ударів у голову, після яких Маккен завалився на канат. Боксер все ще залишився на ногах, проте суддя побачив, що він вже не здатний чинити супротив та зафіксував технічний нокаут.

Довідка. Таким чином, бронзовий призер Олімпіади-2016 здобув 16-ту перемогу в кар'єрі у 16 поєдинках (13 нокаутом) та залишається обов'язковим претендентом на пояс IBF.

Дивіться відеоогляд з найцікавішими моментами бою Філіпа Хрговича проти австралійця Демсі Маккена