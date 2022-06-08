Ф'юрі не відновить кар'єру заради переможця реваншу Усик – Джошуа

"Циганський король" не збирається повертатись на ринг. Британський боксер сам розвіяв чути про відновлення кар'єри заради поєдинку проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа.

Ф'юрі: Це новина для мене

Тайсон Ф'юрі заявив, що лише з новин дізнався, що може відновити професійну кар'єру. Боксер запевнив, що чудово себе почуває на пенсії та не збирається її переривати.

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Я прочитав про це у новинах, що повинен відновити кар'єру. Це новина для мене. Я залишаюсь на пенсії,

– запевнив британський боксер.

Раніше глава Top Rank Боб Арум та керівник промоутерської компанії, яка веде справи Ф'юрі, Тодд Дебеф говорили, що "Циганський король" повернеться на ринг, як тільки отримає солідну пропозицію про двобій.

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