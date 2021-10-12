Ф'юрі ледь не зламав ногу у переможному бою з Уайлдером

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером міг закінчитись ще до екватору поєдинку. Британський боксер ледь не зламав ногу.

Бій міг завершитись поразкою Ф'юрі

Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деотеєм Уайлдером міг завершитись не в одинадцятому раунді, а значно швидше. У третьому раунді боксер із Великої Британії ледь не зазнав серйозної травми.

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Після поєдинку "Циганський король" розповів про неприємний випадок у третьому раунді. Британець вже з болем у нозі відбоксував наступні вісім раундів.

Коли я у третьому раунді аперкотом відправив Уайлдера у нокдаун, то ледь не зламав щиколотку. Я все ж її підвернув, вона боліла,

– зізнався Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер був впевнений, що повалить суперника на канвас. Це було лише питанням часу, коли він ляже.

Ф'юрі вдалось провести успішний захист титулу WBC. В одинадцятому раунді після потужного удару у голову Уайлдер побував у нокауті. Це другий поспіль нокаут Деонтея у поєдинках з Тайсоном. Вперше це було у другій зустрічі. Американцю не вдалось повернути чемпіонський пояс до своїх рук.

Швидше за все, що це був останній бій між цими боксерами. У контракті протистояння не було опції реваншу.

Цікаво, що обидвом боксерам добре дісталось під час поєдинку. Уайлдер тричі побував у нокдауні, а Ф'юрі – двічі. Слід відзначити, що Тайсон вперше у кар'єрі два рази за один раунд побував у нокдауні.