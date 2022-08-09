Ф'юрі звернувся до боксера, заради якого готовий відкласти свою пенсію

Тайсон Ф'юрі схоже, що не планує закінчувати свою кар'єру. Адже він вже не вперше звертається до своїх потенційних суперників.

Ф'юрі: Ти втікаєш від трилогії

Цього разу Тайсон звернувся у своєму інстаграмі до Дерека Чісори. Він назвав свого можливого опонента "гівнюком".

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У мене повідомлення для Дерека "Гімнюка" Чісори. Ти втікаєш від трилогії. Називаєш себе "Війною", але насправді повинен називати себе "Курчам", бо втікаєш від трилогії та найбільшого чека у своїй кар’єрі. Підпиши бісовий контракт,

– сказав Тайсон.

Чісора та Ф’юрі зустрічалися вже двічі. У 2011 році "Циганський король" переміг одноголосним рішенням суддів, а у 2014-му Дерек здався після 10 раунду.

Нагадаємо, що цього липня Чісора переміг Кубрата Пулєва. Це був другий поєдинок для боксерів, вперше вони зустрілися у 2016 році, і тоді болгарський боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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