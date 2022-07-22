Ф'юрі вирішив допомогти місцевому клубу
Моркам перед прийдешнім сезоном заручився фінансовою підтримкою епатажного боксера."Циганський Король" надаватиме фінансову та іміджеву підтримку "креветкам".
До речі Ф'юрі викликає Джошуа на ринг: "Циганський король" назвав декілька умов – відеозвернення боксера
Бренд Ф'юрі Gypsy King став титульним спонсором Моркам. Боксер буде амбасадором клубу в медійному полі. Ф'юрі зізнався в любові до міста в Ланкаширі та назвав приємністю можливість допомогти місцевому клубу.
Тайсон Ф'юрі – наш фантастичний представник, чудово, що він із нами. Ф'юрі є одним із найвпізнаваніших у царині спорту, він принесе нашому клубу всесвітнє визнання,
– переконаний комерційний директор клубу.
Відзначимо, що в Ланкаширі останні декілька років проживає і чемпіон зі своєю великою сім’єю.
Ф'юрі може відкласти пенсію заради Джошуа
- Після поєдинку проти Ділліана Уайта, Тайсон заговорив про можливе закінчення кар'єри.
- Проте він може відкласти свою пенсію заради поєдинку проти Ентоні Джошуа.
- Нещодавно він звернувся до нього в інстаграмі та запропонував влаштувати бій. "Циганський король" назвав головну умову – поєдинок має бути повністю безкоштовним.
- Джошуа не поспішає з відповіддю. Нагадаємо, що 20 серпня він вийде на ринг проти непереможного Олександра Усика.