Ф'юрі вирішив допомогти місцевому клубу

Моркам перед прийдешнім сезоном заручився фінансовою підтримкою епатажного боксера."Циганський Король" надаватиме фінансову та іміджеву підтримку "креветкам".

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Бренд Ф'юрі Gypsy King став титульним спонсором Моркам. Боксер буде амбасадором клубу в медійному полі. Ф'юрі зізнався в любові до міста в Ланкаширі та назвав приємністю можливість допомогти місцевому клубу.

Тайсон Ф'юрі – наш фантастичний представник, чудово, що він із нами. Ф'юрі є одним із найвпізнаваніших у царині спорту, він принесе нашому клубу всесвітнє визнання,

– переконаний комерційний директор клубу.

Відзначимо, що в Ланкаширі останні декілька років проживає і чемпіон зі своєю великою сім’єю.

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