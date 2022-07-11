Ф'юрі: Сподіваюсь на його перемогу в поєдинку з Усиком

Тайсон заявив, що готовий повернутися на ринг. Він хоче, аби Ентоні Джошуа переміг у реванші Олександра Усика.

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У містера Бізнесмена все тільки про гроші, він не боєць. Я клянусь, що сподіваюсь на його перемогу в поєдинку з Усиком, щоб я міг повернутись з пенсії та побитись з ним безплатно,

– сказав Ф'юрі.

"Циганський король" назвав одну умову – він хоче, аби бій був безплатним.

"Однак є умови. Я хочу бій на "Вемблі", щоб вхід був вільним, а трансляції у цій країні – безплатні. Я поб’юсь з ним в Англії, не за кордоном за більше грошей. Тут, безплатно, для людей", – додав Тайсон.

Ф'юрі зібрався на пенсію

Тайсон нокаутував Уайта у шостому раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю опонента, після чого той впав. Ділліан намагався одразу підвестися, проте не міг втриматися на ногах.

Раніше була інформація, що Ф'юрі все ж таки зачекає з пенсією та вийде на ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Проте сам боксер спростовує цю інформацію.

Тайсон запевнив, що на ринг його зможуть повернути тільки великі гроші.

До речі. Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.