"Перестаньмо ставитися до людей як до сміття"

Київське Динамо зазнало сенсаційної поразки від Ворскли з рахунком 1:2. Перемогу ворсклянам принесли голи Лукаса Рангела та Олів'є Тілля. З 80-ї хвилини гості ще й грали у меншості. Але кияни у більшості змогли відквитати лише один гол – у компенсований час пенальті реалізував Вітіньйо.

Більше про матч Динамо сенсаційно вдома програло Ворсклі, яка грала в меншості: відео

Після поєдинку автор першого голу полтавського клубу Лукас Рангел розповів про прояви расизму зі сторони гравця "біло-синіх" та київських фанатів. Однак прізвище футболіста Динамо бразилець не назвав.

Люди, які мене знають, розуміють, що я не "мімімішний", але у матчі проти Динамо я постраждав від расизму, образ з трибун і від одного з футболістів. Думаю, це вже надто. Всі ми люди, ми їмо, у нас є почуття, емоції, ми стікаємо кров'ю, ми щасливі, сумні. Коли ми помремо, станемо одним і тим самим. Але в глибині душі мені шкода таких людей, бо в них брудний дух, гірке серце і вони безперечно нещасні. Нехай простить Бог цих поганих людей,

– зізнався форвард Ворскли.

26-річний форвард гостей попросив не ставитись так негативно до людей із іншим кольором шкіри. Рангел пишається тим, що він темношкірий: "Я прошу: перестаньмо ставитися до людей як до сміття через колір шкіри. Я чорний і пишаюся цим. Я завжди любитиму свій колір шкіри".

Рангел став гравцем Ворскли у серпні 2021 року, перейшовши з фінського КуПСа.

Бразильський футболіст підписав контракт до кінця червня 2023 року.

У сезоні-2021/2022 у футболці ворсклян відіграв 9 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Усі результативні дії були у Кубку України.

Ворскла відібрала очки у лідера УПЛ. Полтавська команда з 28 очками замикає трійку таблиці УПЛ. Динамо продовжує утримувати лідерство, у їх активі 35 пунктів.