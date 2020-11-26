Світ шокований сумною звісткою про смерть легенди футболу. Близько мільйона прихильників відвідають президентський палац, щоб попрощатись з аргентинським футболістом Дієго Марадоною.

Таку інформацію повідомило джерело в уряді. Двері резиденції Casa Rosada будуть відкриті із шостої ранку вівторка для всіх охочих, які хочуть востаннє попрощатись із кумиром мільйонів, повідомляє The Guardian.

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Космічна кількість фанатів

Очікується, що на прощання з аргентинцем прийде не менше одного мільйона вболівальників. Натовпи людей вже з самого ранку зібрались у Буенос-Айресі. На будівлю, де буде відбуватись церемонія, повісили траурну стрічку. Прихильники Марадони також збираються біля стадіону, де той починав свою кар’єру.

На прохання сім'ї Марадони охочі зможуть попрощатись з Дієго до 16:00 (21:00 за київським часом). Наразі невідомо, чи буде продовжена церемонія у п'ятницю.

Президент Аргентини вже оголосив триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять аргентинця, який зробив величезну кількість людей країни щасливими.

Смерть Дієго Марадони: коротко

Після святкування свого 60-річчя колишній футболіст потрапив до лікарні з крововиливом у мозку. Дієго був змушений лягти на операційний стіл, щоб перенести операцію через субдуральну гематому.

Але здоров'ю легенди нічого не загрожувало. Тому 11 листопада аргентинця вже виписали з лікарні. А вже 25 листопада Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку в районі Сан-Андрес. Декілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб врятувати життя легенди футболу. Але було вже занадто пізно. Його доправили до лікарні у вкрай важкому стані, у приміщенні якої зірка футболу відійшла у вічність.

Його позашлюбний син Дієго Сінагра дізнався про смерть батька перебуваючи у лікарні, де він лікується від коронавірусу. Ця сумна звістка, яку повідомив йому один із представників ЗМІ, шокувала 34-річного сина. Після чого його терміново було переведено у реанімацію.