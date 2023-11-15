Головною сенсацією на цьому відрізку стала Жирона, за яку грають Віктор Циганков та Артем Довбик. Каталонський клуб наразі є лідером Ла Ліги та саме з цієї команди найбільше футболістів опинилося у символічній збірній.
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Довбик став одним із головних відкриттів у іспанському футболі
Жирона представлена одразу трьома гравцями. Що приємно, місце там знайшлося й нападнику збірної України Артему Довбику, який тільки влітку 2023 року перейшов із Дніпра-1.
Футболіст зі стартових матчів зарекомендував себе з найкращого боку в новій команді та наразі є її головним бомбардиром.
Довбик потрапив до збірної відкриттів сезону Ла Ліги / Marca
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