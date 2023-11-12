На домашньому стадіоні "вершкові" без шансів переграли валенсійців з рахунком 5:1. Цей результат дозволив мадридцям закріпитися на другому місці в чемпіонаті Іспанії.

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Анчелотті вважає Жирону своїм прямим конкурентом

Лідером Ла Ліги залишилася при цьому Жирона. Колектив, за який феєрить український дует Довбик – Циганков, переміг в 11 з 13 матчів у чемпіонаті та на 2 очки випереджає команду Анчелотті.

Головний тренер мадридського Реала на післяматчевій пресконференції поділився думками щодо перспектив головної сенсації Ла Ліги першої половини сезону-2023/2024. На його думку, каталонська команда заслужено лідирує та має всі шанси бути у боротьбі за чемпіонство до останнього.

У них усе дуже добре, краще, ніж у нас. Ви повинні враховувати, що Жирона не грає в єврокубках і може боротися за кожну гру. Це команда, яка може боротися за чемпіонство в Ла Лізі, і я в цьому не сумніваюся,

– заявив Анчелотті.

Зазначимо, великий вплив на успіх Жирони має українська зв'язка. Артем Довбик без адаптації увірвався в іспанський футбол та наразі посідає друге місце у гонці бомбардирів. Він забив 7 голів та віддав 4 асисти у Ла Лізі. Віктор Циганков після відновлення від травми також повернув собі місце в основному складі й має на своєму рахунку по 2 забиті м'ячі та гольові передачі у чемпіонаті.

Довідка. Свій наступний матч у Ла Лізі Жирона зіграє 27 листопада проти Атлетіка з Більбао, який наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Початок зустрічі о 22:00.