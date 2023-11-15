Главной сенсацией на этом отрезке стала Жирона, за которую играют Виктор Цыганков и Артем Довбик. Каталонский клуб является лидером Ла Лиги и именно из этой команды больше всего футболистов оказалось в символической сборной.

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Довбик стал одним из главных открытий в испанском футболе

Жирона представлена сразу тремя игроками. Что приятно, место там нашлось и нападающему сборной Украины Артему Довбику, который только летом 2023 года перешел из Днепра-1.

Футболист со стартовых матчей зарекомендовал себя с лучшей стороны в новой команде и сейчас является ее главным бомбардиром.



Довбик попал в сборную открытий сезона Ла Лиги / Marca

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Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 13 матчах Ла Лиги. Он входит в пятерку лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата.