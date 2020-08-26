Вишиковується черга: "Баварія" та ще 6 клубів претендують на Матвієнка
Захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко користується попитом у європейських топ-клубів.
Чотири клуби англійської Прем'єр-ліги "Евертон", "Лідс", "Вест Хем" і "Вулверхемптон", а також "Баварія", "Лейпциг" та "Монако" проявляють інтерес до Матвієнка. Про це інформує портал 90min.com.
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Повідомляється, що за Матвієнко доведеться заплатити близько 20 мільйонів фунтів, що є чималою, але і цілком доступною сумою для всіх перерахованих клубів.
"Арсенал", який раніше виявляв інтерес до Матвієнко, сфокусувався на інших цілях. Зокрема, "каноніри" близькі до підписання бека "Лілля" Габріела Магальяйнса.
Матвієнко перейде у "Наполі"
Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.
За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.
Раніше повідомлялось, що "гірники" не мали наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Як бачимо, "Наполі" влаштувала така сума за гравця.
Кар'єра Миколи Матвієнка
- Матвієнко – вихованець "Шахтаря". Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
- Дебютував у 2015 році. Встиг зіграти у футболці "гірників" 50 матчів.
- Грав в оренді у "Карпатах", де гарно себе зарекомендував та отримав виклик у збірну України, де вже провів 27 поєдинків.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.