Захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко користується попитом у європейських топ-клубів.

Чотири клуби англійської Прем'єр-ліги "Евертон", "Лідс", "Вест Хем" і "Вулверхемптон", а також "Баварія", "Лейпциг" та "Монако" проявляють інтерес до Матвієнка. Про це інформує портал 90min.com.

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Повідомляється, що за Матвієнко доведеться заплатити близько 20 мільйонів фунтів, що є чималою, але і цілком доступною сумою для всіх перерахованих клубів.

"Арсенал", який раніше виявляв інтерес до Матвієнко, сфокусувався на інших цілях. Зокрема, "каноніри" близькі до підписання бека "Лілля" Габріела Магальяйнса.

Матвієнко перейде у "Наполі"

Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.

За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.

Раніше повідомлялось, що "гірники" не мали наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Як бачимо, "Наполі" влаштувала така сума за гравця.

Кар'єра Миколи Матвієнка