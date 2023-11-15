"Найсильніший панчер": Нганну оцінив силу ударів Ф'юрі

У жовтні Френсіс Нганну провів боксерський поєдинок проти топового британського боксера Тайсона Ф'юрі. Колишній чемпіон UFC поділився думкою про силу ударів володаря титулу WBC.

Ексзірка UFC Френсіс Нганну минулого місяця провів дебютний бій у боксі, однак під час кар'єри в змішаних єдиноборствах мав чимало непростих суперників. 37-річний камерунець поділився думкою про силу ударів британця Тайсона Ф'юрі.

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Нганну: Я "з'їв" декілька ударів Ф'юрі

За словами колишнього чемпіона UFC, володар титулу WBC у надважкій вазі володіє найсильнішим ударом серед усіх, з ким йому доводилося зустрічатися. І це незважаючи на велику кількість набивки в боксерських рукавичках.

"Ф'юрі б'є дуже добре. Я "з'їв" декілька його ударів, і він б'є дуже сильно. До того ж він був у 10-унцових рукавичках, а у ММА використовуються на 4. Думаю, поки що він найсильніший панчер, з яким я зустрічався",

– сказав Нганну.

Нагадаємо. Наприкінці жовтня Тайсон Ф'юрі провів боксерський поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Британець, незважаючи на нокдаун, здобув перемогу роздільним рішенням суддів.