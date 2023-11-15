Ексзірка UFC Френсіс Нганну минулого місяця провів дебютний бій у боксі, однак під час кар'єри в змішаних єдиноборствах мав чимало непростих суперників. 37-річний камерунець поділився думкою про силу ударів британця Тайсона Ф'юрі.

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Нганну: Я "з'їв" декілька ударів Ф'юрі

За словами колишнього чемпіона UFC, володар титулу WBC у надважкій вазі володіє найсильнішим ударом серед усіх, з ким йому доводилося зустрічатися. І це незважаючи на велику кількість набивки в боксерських рукавичках.

"Ф'юрі б'є дуже добре. Я "з'їв" декілька його ударів, і він б'є дуже сильно. До того ж він був у 10-унцових рукавичках, а у ММА використовуються на 4. Думаю, поки що він найсильніший панчер, з яким я зустрічався",

– сказав Нганну.

Нагадаємо. Наприкінці жовтня Тайсон Ф'юрі провів боксерський поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Британець, незважаючи на нокдаун, здобув перемогу роздільним рішенням суддів.