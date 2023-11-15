Напередодні виставкового бою в Ер-Ріяді більшість експертів віддавали перевагу досвідченому Тайсону Ф'юрі. Проте ексчемпіон UFC змусив замовкнути скептиків, відправивши пихатого "Циганського короля" в нокдаун у третьому раунді.

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Фантастичний злет дебютанта боксерського рингу

Конкурентний бій справив враження на президента WBC Маурісіо Сулеймана, який пообіцяв включити Нганну в рейтинг організації. Слова функціонера не розійшлися з ділом.

Офіційна пресслужба WBC повідомила, що "Френсіс Нганну провів видатну роботу проти чемпіона WBC у надважкій вазі, і Рада директорів WBC погодилася поставити його під № 10 у рейтингу надважкого дивізіону".

Рейтинг надважкого дивізіону за версією WBC

Тайсон Ф'юрі – чемпіон WBC

  1. Деонтей Вайлдер (США)
  2. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  3. Арсланбек Махмудов (Росія)
  4. Френкс Санчес (Куба)
  5. Ефе Аджагба (Нігерія)
  6. Джаред Андерсон (США)
  7. Мартін Баколе (ДР Конго)
  8. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  9. Отто Валлін (Швеція)
  10. Френсіс Нганну (Камерун)

Складний вибір між боксом та ММА

  • Нагадаємо, що свій останній поєдинок в ММА Нганну провів 22 січня 2022 року. Тоді "Хижак" переміг Сіріла Гана одноголосним рішенням суддів. Після завершення контракту з UFC Нганну вирішив покинути промоушен та залишити чемпіонський пояс вакантним.
  • 16 травня 2023 року було повідомлено, що франко-камерунський боєць підписав контракт з Professional Fighters League. Однак Нганну ще не дебютував під егідою організації.
  • Раніше Френсіс планував суміщати кар'єру боксера та бійця ММА. Тож дочекаємося оголошення наступного бою одного з найпотужніших панчерів світу.