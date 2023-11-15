Напередодні виставкового бою в Ер-Ріяді більшість експертів віддавали перевагу досвідченому Тайсону Ф'юрі. Проте ексчемпіон UFC змусив замовкнути скептиків, відправивши пихатого "Циганського короля" в нокдаун у третьому раунді.

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Фантастичний злет дебютанта боксерського рингу

Конкурентний бій справив враження на президента WBC Маурісіо Сулеймана, який пообіцяв включити Нганну в рейтинг організації. Слова функціонера не розійшлися з ділом.

Офіційна пресслужба WBC повідомила, що "Френсіс Нганну провів видатну роботу проти чемпіона WBC у надважкій вазі, і Рада директорів WBC погодилася поставити його під № 10 у рейтингу надважкого дивізіону".

Рейтинг надважкого дивізіону за версією WBC

Тайсон Ф'юрі – чемпіон WBC

Деонтей Вайлдер (США) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Арсланбек Махмудов (Росія) Френкс Санчес (Куба) Ефе Аджагба (Нігерія) Джаред Андерсон (США) Мартін Баколе (ДР Конго) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Отто Валлін (Швеція) Френсіс Нганну (Камерун)

Складний вибір між боксом та ММА