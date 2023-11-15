Экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну в прошлом месяце провел дебютный бой в боксе, однако во время карьеры в смешанных единоборствах было немало непростых соперников. 37-летний камерунец поделился мнением о силе ударов британца Тайсона Фьюри.

Читайте также: Нганну официально включили в топ-10 рейтинга WBC: звезда ММА оказался среди претендентов на пояс

Нганну: Я "съел" несколько ударов Фьюри

По словам бывшего чемпиона UFC, обладатель титула WBC в супертяжелом весе обладает самым сильным ударом среди всех, с кем ему приходилось встречаться. И это несмотря на большое количество набивки в боксерских перчатках.

"Фьюри бьет очень хорошо. Я "съел" несколько его ударов, и он бьет очень сильно. К тому же он был в 10-унцовых перчатках, а в ММА используются на 4. Думаю, пока он самый сильный панчер, с которым я встречался",

– сказал Нганну.

Напомним. В конце октября Тайсон Фьюри провел боксерский поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Британец, несмотря на нокдаун, одержал победу раздельным решением судей.