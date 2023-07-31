Фіналіст Ліги конференцій замінить Ювентус в єврокубках

Італійська Фіорентина отримала дозвіл від УЄФА на участь в Лізі конференцій сезону 2023/24. "Віола" гратиме замість туринського клубу, який отримав бан через порушення фінансового фейр-плей.

Завдяки дискваліфікації Ювентуса Фіорентина отримала шанс підкорити Лігу конференцій. Про це флорентійці повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Друга спроба Фіорентини

У минулому сезоні Серії А Фіорентина фінішувала восьмою одразу за туринцями. Турнірну боротьбу за почесний єврокубок Фіорентина розпочне зі стадії плей-оф.

Нагадаємо, що у сезоні 2022/23 команда Віченцо Італьяно дійшла до фіналу Ліги конференцій, де поступилася Вест Хему (1:2). Тож тепер "Віола" матиме змогу реабілітуватися за прикру поразку.

Зазначимо, що матчі стадії плей-оф відбудуться 24 та 31 серпня. Переможці протистояння отримають путівки до групового раунду Ліги конференцій.