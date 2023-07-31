Завдяки дискваліфікації Ювентуса Фіорентина отримала шанс підкорити Лігу конференцій. Про це флорентійці повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Друга спроба Фіорентини

У минулому сезоні Серії А Фіорентина фінішувала восьмою одразу за туринцями. Турнірну боротьбу за почесний єврокубок Фіорентина розпочне зі стадії плей-оф.

Нагадаємо, що у сезоні 2022/23 команда Віченцо Італьяно дійшла до фіналу Ліги конференцій, де поступилася Вест Хему (1:2). Тож тепер "Віола" матиме змогу реабілітуватися за прикру поразку.

Зазначимо, що матчі стадії плей-оф відбудуться 24 та 31 серпня. Переможці протистояння отримають путівки до групового раунду Ліги конференцій.

До слова. Полтавська Ворскла вже стартувала в Лізі конференцій. Підопічні Віктора Скрипника зуміли вирвати перемогу у грузинської Діли (2:1) у першому матчі 2-го раунду. Гра відповідь відбудеться у четвер, 3 серпня.