Благодаря дисквалификации Ювентуса Фиорентина получила шанс покорить Лигу конференций. Об этом флорентийцы сообщили на своей странице в Twitter.

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Вторая попытка Фиорентины

В прошлом сезоне Серии А Фиорентина финишировала восьмой сразу за туринцами. Турнирную борьбу за почетный еврокубок Фиорентина начнет со стадии плей-офф.

Напомним, что в сезоне 2022/23 команда Виченцо Итальяно дошла до финала Лиги конференций, где уступила Вест Хэму (1:2). Теперь "Виола" сможет реабилитироваться за досадное поражение.

Отметим, что матчи стадии плей-офф состоятся 24 и 31 августа. Победители противостояния получат путевки в групповой раунд Лиги конференций.

К слову. Полтавская Ворскла уже стартовала в Лиге конференций. Подопечные Виктора Скрипника сумели вырвать победу у грузинской Дилы (2:1) в первом матче 2-го раунда. Ответная игра состоится в четверг, 3 августа.