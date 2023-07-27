Ворскла – Діла 2:1

Голи: Феліпе Родрігес, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57.

Полтавська Ворскла почала свій десятий євросезон, пише 24 канал. Команда Віктора Скрипника лише в останньому турі минулого сезону вирвали п'яте місце та путівку у Лігу конференцій.

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"Зелено-білі" стартували з другого кваліфікаційного раунду, де її суперником стала грузинська Діла. Українська команда була фаворитом у дуелі, але влітку Ворскла стала слабшою.

Полтавці втратили основного лівого захисника Кравця та головного бомбардира Сефері. У першому таймі команди мали приблизно рівну кількість ударів, але ігрова ініціатива була на боці грузинів.

Українець покарав Ворсклу

Її вони втілили у гол на початку другого тайму. Ворсклу покарав український форвард Микола Ковталюк, якого впустили захисники при прострілі з флангу.

Лише після цього полтавці перехопили ініціативу та почали частіше бити по воротах іншого українця Кучеренка. Зрівняти рахунок вийшло лише на 73 хвилині. Павлюк прихованим пасом вивів на ударну позицію Феліпе Родрігеса і той майстерно перекинув воротаря.

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Вирвали перемогу

"Зелено-білі" кинулись забивати другий і таки досягли свого на третій компенсованій хвилини. Після подачі з флангу воротар Діли вибив м'яч на ногу Кане, який ефектно дальнім ударом вразив ворота Кучеренка.

Таким чином Ворскла вириває перемогу над Ділою на наближає себе до виходу у третій раунд. Але доля путівки остаточно вирішиться у грузинському Горі 3 серпня.