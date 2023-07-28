Ювентус відпочине від єврокубків

Минулий сезон туринський Ювентус трясло від довколафутбольних скандалів. Команда Массіміліано Аллегрі мала б посісти четверте місце в Серії А та кваліфікуватись у Лігу чемпіонів.

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Втім через фінансові махінації зі "старої синьйори" зняли десять очок. Як наслідок, туринці фінішували сьомими з путівкою в Лігу конференцій. Однак команда і там не виступить.

УЄФА встановило вину Ювентуса у порушенні фінансового фейр-плей та недотриманні угоди з відновлення фінансової рівноваги. Через це союз вирішив відсторонити туринців від єврокубків на один сезон.

Пішли на угоду з УЄФА

Крім того, клуб оштрафований на 20 мільйонів євро, але поки має заплатити лише половину від цієї суми. Інші 10 мільйонів Юве має буде сплатити в разі невідповідності фейр-плей наступної звітності клубу за три роки.

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Раніше повідомлялось, що Ювентус добровільно готовий погодитися із дискваліфікацією в обмін на зняття звинувачень від УЄФА. Тепер підопічні Аллегрі готові сконцентруватися суто на Серії А заради повернення в Лігу чемпіонів.

Місце туринців у Лізі конференцій посяде Фіорентина. Минулого сезону команда Вінченцо Італьяно вийшла у фінал, де поступилась лондонському Вест Хему.