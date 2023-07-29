Київський колектив уникнув потенційної зустрічі із англійською Астон Віллою в рамках відбору до ЛК. Скандальний Ювентус "допоміг" українській команді, пише 24 Канал.

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Могло бути дуже гаряче

УЄФА дискваліфікував туринський клуб із єврокубків цього сезону. "Стара синьйора" повинна була взяти участь у останньому кваліфікаційному раунді до Ліги конференцій. Через те, що Ювентус усунули від справ, місце італійців у числі "сіяних" команд (серед яких Динамо) займе Астон Вілла. Тому кияни уже точно не зустрінуться із таким маститим суперником у рамках останнього етапу відбору до Ліги конференцій. Варто визнати, що англійський колектив виглядає набагато солідніше за інших потенційних суперників "бобрів", тому розвиток подій не може не потішити.

Нагадаємо. Через те, що Динамо зайняло 4-е місце за підсумками минулого сезону в УПЛ, "біло-сині" вперше у своїй історії зіграють у відборі до Ліги конференцій. Столичний колектив розпочне свій шлях з 3-го кваліфікаційного раунду, де зустрінеться з переможцем пари Арарарт-Арменія (Вірменія) – Аріс (Греція). В разі перемоги Динамо зіграє у останньому раунді плей-офф за право виступити у груповій стадії ЛК.

Італія замість скандальної "старої синьйори" "делегує" до Ліги конференцій Фіорентину, яка посіла 8-е місце у минулому сезоні Серії А. "Фіалки" ж стануть одним із потенційних опонентів киян у "фіналі" кваліфікації до ЛК, оскільки потраплять до переліку "несіяних". Та от все ж існує шанс, що і Фіорентина підвищиться до статусу "сіяних" колективів та не буде серед потенційний суперників Динамо у кваліфікації до змагань. Це станеться у тому випадку, якщо з відбору вилетить одна із перших нижчеперелічених команд.

Базель – Тобол (перший матч 1:3).

ЧФР Клуж – Аданадемірспор (1:1).

ПАОК – Бейтар (0:0).

Вікторія – Дріта (0:0).

Фенербахче – Зімбру (5:0).

Гент – Жиліна (5:1).

Брюгге – Орхус (3:0).

Маккабі Тель-Авів – Петрокуб (3:0).

Мітьюлланд – Прогрес (2:0).

Варто відзначити, що свій перший офіційний матч у сезоні 2023/2024 Динамо проведе проти Миная в рамках Української Прем'єр-ліги. Зустріч відбудеться 29-го липня о 17:00.