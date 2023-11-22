Божевілля від ФІФА: норвезького футболіста оштрафували через втечу з Росії
Норвезький півзахисник Матіас Норманн зробив велику помилку, коли підписав контракт з російським клубом. Перспективний футболіст продовжує розплачуватися за свій необачний вчинок.
Влітку цього року Матіас Норманн в односторонньому порядку розірвав контракт з російським Ростовом та підписав угоду з саудівським Аль-Раєдом. Норвежець злякався невідомих дронів, які атакували "Москва-Сіті", та накивав п'ятами з країни-агресорки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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ФІФА знову на стороні агресора
Проте футбольні чиновники вирішили підіграти інтересам російського клубу. На засіданні футбольного трибуналу ФІФА Норманна визнали винним у порушенні контракту. На думку "поважних" діячів норвежець не мав підстав для розірвання контракту.
Тож тепер 27-річний футболіст змушений буде заплатити компенсацію російському Ростову. При цьому солідарну відповідальність несе і саудівський Аль-Раєд. Той факт, що частина цих грошей піде на війну проти України, чиновників ФІФА не надто хвилює.
Хто такий Матіас Норманн
- У 2019 році Ростов за 1,7 мільйона євро викупив Матіаса Норманна в англійського Брайтона.
- Після двох сезонів на російських болотах норвежець повернувся до Англії, де на правах оренди захищав кольори Норвіча.
- Влітку 2022 року хавбек повернувся до Ростова, який знову відправив його в оренду. Цього разу в московське Динамо.
- У столиці кривавої імперії він пограв рік. Після атаки дронів на "Москва-Сіті" норвежець надіслав лист до Ростова про розірвання угоди і перейшов до Аль-Раєда.
- Нагадаємо, у 2022 році Норман позбувся місця в збірній Норвегії через контракт з російським клубом.