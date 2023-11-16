Військова авантюра Путіна проти України дорого обійдеться Росії. Усі притомні громадяни країни-терористки намагаються втекти з неї якомога далі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Байдуже де, але тільки не в Росії
Обірвати усі зв'язки з Росією вирішив легенда московського ЦСКА Васілій Березуцький. Колишній капітан збірної РФ переїхав до Іспанії, де він перебуває вже 8 місяців. Повертатися назад в лепрозорій він не збирається.
Наразі я мрію про те, щоб у всьому світі був мир. Було спокійно, безпечно, щоб людство нарешті одумалося і зрозуміло, що деякі речі не потрібні,
– розповів Березуцький.
Бронзовий призер ЧЄ-2008 обрав для своєї сім'ї курортне місто Марбелью. За його словами, там живе багато біженців з країни скрєп.
Перебуваю тут вісім місяців. Чому Марбелья? Подобається. Я в Барселону спочатку поїхав, потім у Марбелью. Чому не залишився в Барселоні? У Марбельї краще. І через погоду, принаймні взимку, їжу, плюс ще через атмосферу. Досить багато людей із Росії, з ким можна поспілкуватися. Діти ходять до школи в Марбельї. Найближчими роками збираюся жити в Іспанії,
– повідомив Березуцький.
Зазначимо, що Василь Березуцький в перший день повномасштабного вторгнення засудив дії Росії, опублікувавши пост в Інстаграмі зі словами "Нєт войнє".
У РФ не сподобалися заяви Березуцького, який закликав російських футболістів тікати з країни та шукати щастя в закордонних чемпіонатах.
Потрібно говорити футболістам правду. Якщо ви хочете на високому рівні чогось досягти, то зараз треба 100% їхати. Якщо просто заробляти гроші, тоді можна залишатися. Це стосується не лише російських футболістів, а всіх російських спортсменів, які можуть виступати хоч десь, мають виступати. І байдуже, за яку країну, байдуже, під яким прапором,
– сказав Березуцький.
Хто такий Васілій Березуцький
- Васілій Березуцький майже всю кар'єру провів в московському ЦСКА.
- Він шість разів ставав чемпіоном Росії та сім разів вигравав Кубок. У сезоні 2004/05 став володарем Кубка УЄФА.
- У складі збірної Росії зіграв 101 матч та був бронзовим призером ЧЄ-2008.
- Після завершення ігрової кар'єри працював помічником головного тренера ЦСКА. У червні 2022 року залишив цю команду.