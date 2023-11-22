Влітку цього року Матіас Норманн в односторонньому порядку розірвав контракт з російським Ростовом та підписав угоду з саудівським Аль-Раєдом. Норвежець злякався невідомих дронів, які атакували "Москва-Сіті", та накивав п'ятами з країни-агресорки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Екскапітан збірної Росії виїхав до Іспанії та закликав футболістів тікати за кордон

ФІФА знову на стороні агресора

Проте футбольні чиновники вирішили підіграти інтересам російського клубу. На засіданні футбольного трибуналу ФІФА Норманна визнали винним у порушенні контракту. На думку "поважних" діячів норвежець не мав підстав для розірвання контракту.

Тож тепер 27-річний футболіст змушений буде заплатити компенсацію російському Ростову. При цьому солідарну відповідальність несе і саудівський Аль-Раєд. Той факт, що частина цих грошей піде на війну проти України, чиновників ФІФА не надто хвилює.

Хто такий Матіас Норманн