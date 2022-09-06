Рішуча позиція норвезького футболу

Відповідне рішення прийняв головний наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен. Він розповів про вчинок федерації.

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Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики,

– сказав тренер.

За словами Сольбаккена, Норманн не має конкретного терміну відсторонення.

Також про це висловився і президент Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс. Він наголосив, що норвезька команда готова чинити тиск на росію.

Взагалі-то це не функція асоціації – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на росію як на воюючу сторону, яка також дуже активно використовувала владні позиції в спорті. Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб,

– наголосив Клавенесс.

До слова. 26-річний з 2019 року грав за Ростов, минулий сезон провів в оренді у Норвічі, а зараз його пов’язують з переходом в московське Динамо.

Подібний випадок