Летом этого года Матиас Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с российским Ростовом и подписал соглашение с саудовским Аль-Раедом. Норвежец испугался неизвестных дронов, атаковавших "Москва-Сити", и накивал пятками из страны-агрессорки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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ФИФА снова на стороне агрессора
Однако футбольные чиновники решили подыграть интересам российского клуба. На заседании футбольного трибунала ФИФА Норманна признали виновным в нарушении контракта. По мнению "уважаемых" деятелей, норвежец не имел оснований для расторжения контракта.
Теперь 27-летний футболист вынужден будет заплатить компенсацию российскому Ростову. При этом солидарную ответственность несет и саудовский Аль-Раед. Тот факт, что часть этих денег пойдет на войну против Украины, чиновников ФИФА не очень волнует.
Кто такой Матиас Норманн
- В 2019 году Ростов за 1,7 миллиона евро выкупил Матиаса Норманна у английского Брайтона.
- После двух сезонов на российских болотах норвежец вернулся в Англию, где на правах аренды защищал цвета Норвича.
- Летом 2022 года хавбек вернулся в Ростов, который снова отправил его в аренду. В этот раз в московское Динамо.
- В столице кровавой империи он поиграл год. После атаки дронов на "Москва-Сити" норвежец направил письмо в Ростов о расторжении соглашения и перешел в Аль-Раед.
- Напомним, в 2022 году Норман лишился места в сборной Норвегии из-за контракта с российским клубом.