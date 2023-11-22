Летом этого года Матиас Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с российским Ростовом и подписал соглашение с саудовским Аль-Раедом. Норвежец испугался неизвестных дронов, атаковавших "Москва-Сити", и накивал пятками из страны-агрессорки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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ФИФА снова на стороне агрессора

Однако футбольные чиновники решили подыграть интересам российского клуба. На заседании футбольного трибунала ФИФА Норманна признали виновным в нарушении контракта. По мнению "уважаемых" деятелей, норвежец не имел оснований для расторжения контракта.

Теперь 27-летний футболист вынужден будет заплатить компенсацию российскому Ростову. При этом солидарную ответственность несет и саудовский Аль-Раед. Тот факт, что часть этих денег пойдет на войну против Украины, чиновников ФИФА не очень волнует.

Кто такой Матиас Норманн