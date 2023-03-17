Міжнародна федерація фехтування змусила збірну США відмовитися від пов’язок з українським прапором. Інцидент трапився на етапі Гран-прі з фехтування у Південній Кореї.

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Подвійні стандарти

FIE пішла на такий крок, можливо, виправдовуючи це униканням суперечок та скандалів між спортсменами, оскільки міжнародна федерація дозволила виступати на змаганнях російським та білоруським фехтувальним. Та от їхні дії це якраз ніяк і не виправдовує. Міжнародна федераці до того ж забороняє буль-які протести на цю тему. Чи не переймалась FIE таким запитанням, коли взагалі прийняла рішення допустити до участі спортсменів з країни-агресора?

Сьогодні у Кореї на Гран-прі з фехтування на рапірах збірна США вдягнула пов’язки у кольорах прапору України на руку як знак незгоди з участю росіян у змаганнях. FIE змусила їх зняти пов’язки та заборонила будь-які українські символи на формі. Це неприйнятно, відкрийте свої очі. Ніхто не згоден,

– розповіла Ольга Харлан.

Нагадаємо, що нещодавно відбулося термінове засідання Президії Федерації фехтування України. На ньому було підняте питання участі українських фехтувальників на міжнародній арені через допуск до змагань російський та білоруських спортсменів.

Досягнення Ольги Харлан