Продовжують розривати суперників

У п'ятий змагальний день наші спортсмени завоювали аж 13 нагород – 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзових. Україна зміцнила своє лідерство у загальному медальному заліку Дефлімпійських ігор, пише 24 канал.

До теми Україна продовжує підкорювати Дефлімпійські ігри, українці завоювали ще 8 медалей

Новоспеченими чемпіонами стали – Єлизавета Топчанюк (шосейна гонка), спортивне орієнтування – Назар Левицький та Ганна Федосеєва. Українська команда тріумфально виступила на змаганнях із настільного тенісу. Одразу два "золота" полетіли у синьо-жовту скарбничку.



Виступ на п'ятий день / Фото з фейсбуку Національного паралімпійського комітету України

Дмитро Плахотнік та Ганна Андросович посіли другі сходинки п'єдесталу за підсумками спортивного орієнтування. Ще дві срібні медалі здобули Олексій Лазебник (кульова стрільба на дистанції 10 метрів з пневматичного пістолета) та змішана команда з плавання в естафеті 4х100 метрів. Срібні нагороди на свої шиї одягнули плавці Ілля Султанов, Олексій Литвиненко, Дар'я Тарасенко та Ірина Терещенко.

Дмитро Левін, Яна Мельник (спортивне орієнтування) та Владислав Кремляков (плавання на 50 метрів на спині) принесли Україні три бронзові медалі.

Цікаво! Збірна України у Бразилії здобула за п'ять змагальних днів вже 58 медалей (29 золотих, 13 срібних та 16 бронзових). У п'ятірку найкращих у турнірній таблиці нагород входять США, Японія, Іран та Франція.

Як українська збірна виступала в інші дні на Дефлімпіаді

Наші спортсмени розпочали Дефлімпійські ігри з дев'яти нагород.

У другий змагальний день збірна додала у свою скарбничку ще 16 медалей.

Наступного дня Україна завоювала на три медалі менше – 13, а у четвертий змагальний день дефлімпійці принесли країні ще 8 нагород.

Ілля Султанов залишається номером один у збірній за кількість здобутих нагород. В активі плавця вже чотири медалі.

Деталі. Дефлімпійські ігри – це найвищі за престижністю змагання серед спортсменів із порушенням слуху. У 2022 році ці Ігри відбуваються з 1-го по 15-те травня у бразильському Кашіас-ду-Сулі. За нагороди у Бразилії борються 170 українських спортсменів у 16 видах спорту.