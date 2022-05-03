Плавання стало тією дисципліною, яка принесла Україні ще три медалі – дві золоті та одну бронзову. Золотими призерами стали – Ілля Султанов (50 метрів батерфляй), Іван Зіненко, Артем Карниш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовський, Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць та Максим Дудник (чоловіча естафета 4х100 метрів вільним стилем).

Наразі єдину для України бронзову медаль здобула Ірина Терещенко, яка стала третьою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Наші спортивні герої записали для українців відео зі відомими на увесь світ гаслами "Слава Україні" – "Героям Слава". На церемонії відкриття Дефлімпійських ігор Україні влаштували овації.