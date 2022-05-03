Тріумфальний початок Дефлімпіади

Вже у перший змагальний день збірна України поповнила нашу скарбничку аж 9 нагородами, шість із яких є найвищого ґатунку. Наші дефлімпійці розпочали свій шлях на Іграх із "золота" у дебютному велоспорті. На найвищу сходинку п'єдесталу підійнялась Єлизавета Топчанюк.

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Українка тріумфувала у спринті на 1000 метрів.

Відео від українських дефлімпійців із Бразилії